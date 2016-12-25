تجديد حبس مأمور ضرائب و3 آخرين بتهمة تقاضى رشوة

كتبت ــ ندى سليم

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية، اليوم الأحد، حبس مأمور ضرائب، ومالك مكتب محاسبة ومحاسب قانونى، ومدير شركة استيراد وتصدير 15 يوما، بتهمة تقديم وأخذ رشوة قدرها 100 ألف جنيه.

كشفت تحقيقات المستشارين إيهاب عبد المنعم، ومحمد الكاشف، عن قيام مدير عام شركة استيراد وتصدير بعرض رشوة 100 ألف جنيه على مأمور الضرائب بمصلحة ضرائب الشركات المساهمة، مقابل تلاعبه فى الملف الضريبى للشركة وتخفيض قيمة الضرائب المستحقة عليها من 4 ملايين و500 ألف إلى 360 ألف جنيه فقط.

وأضافت التحقيقات، أن مالك مكتب المحاسبة والمحاسب القانون لعبا دور الوسيط فى واقعة الرشوة بين مأمور الضرائب ومدير شركة الاستيراد والتصدير. ونسبت النيابة لمأمور الضرائب تهم أخذ رشوة وتربيح الغير والتزوير، والاعتداء على أحد رجال الضبط ومقاومته بالقوة والعنف، بأن دهسه بسيارته ما تسبب فى "كسر" قدمه، ووجهت لباقى المتهمين تهم عرض رشوة على موظف عام والتربح والتزوير فى محرر رسمي.