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إحالة طعن لإلغاء حكم تخصيص أرض توسعة جامعة مصر للعلوم لمكتب الخبراء

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إحالة طعن لإلغاء حكم تخصيص أرض توسعة جامعة مصر للعلوم لمكتب الخبراء إحالة طعن لإلغاء حكم تخصيص أرض توسعة جامعة مصر للعلوم لمكتب الخبراء

>كتب أحمد عبد الهادى

قررت دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حجازى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، إحالة الطعن المقام من حسام نزية المحامى، بصفته وكيلا عن  سلوى محمد الطوخى، الذى يطالب بوقف الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتحرير عقد جامعة للعلوم والتكنولوجيا يفيد بتخصيص الأرض المخصصة لتوسيعها، واعتماد المخطط العام لمشروع امتداد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، لمكتب الخبراء .

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ١٤٤٢٣/١٠٦٣٢ لسنة ٦١ق، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

 

 


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