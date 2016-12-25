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اخلاء سبيل ضابط متهم بالتعدى على طليقته وأسرتها بأكتوبر

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اخلاء سبيل ضابط متهم بالتعدى على طليقته وأسرتها بأكتوبر اخلاء سبيل ضابط متهم بالتعدى على طليقته وأسرتها بأكتوبر

>كتب أحمد الجعفرى

 

أمرت نيابة ثان أكتوبر برئاسة المستشار محمد يسرى بإخلاء سبيل "م.أ" ضابط شرطة بسكة حديد الفيوم، والمتهم بالإعتداء على طليقته وأفراد أسرتها، ومحاولة خطف طفلهما اثناء رؤيته بمركز شباب 6 أكتوبر، بضمان وظيفته، وطلبت النيابة تقرير طبى عن حالة المدعين لبيان ما بهم من إصابات.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية أن الضابط  توجه لرؤية طفله يوسف "3 سنوات"، بمركز شباب 6 أكتوبر، وحاول اصطحاب الطفل عنوة، مهددا طليقته بسلاحه الميري واثناء محاولتها منعه  تعدى عليها بالضرب هى وشقيقها محدثاً إصابة جرح قطعي بالوجه فيما تعدي أيضا على والدتها ما أسفر عن إصابتها بكسر بعظمة الفخذ وتم نقلها لمستشفى الشيخ زايد.

 


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