"تعليم الدقهلية": 15 يناير آخر موعد لتحويلات طلاب الشهادة الثانوية

الدقهلية ـ محمد حيزة

قال على عبدالرؤف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إن الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، وافق على استثناء شرط موعد التحويلات لطلاب الصف الثالث الثانوى، بعد أزمتهم الأخيرة بشأن امتحان المواد العملية باللغة الإنجليزية، طبقا للقرار الوزارى رقم 285 لسنة 2014، والذى كان ينص على الامتحان باللغة الإنجليزية لطلاب اللغات.

وأضاف "عبد الرؤف" فى تصريح لـ "اليوم السابع" أن المديرية تلقت خطابا من الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام، يشدد على التنبيه للإسراع، وتسهيل إجراءات تحويل الطلاب المقيدين بالصف الثالث الثانوى بالمدارس الثانوية الرسمية للغات، الراغبين فى أداء الامتحانات باللغة العربية، وذلك إلى أقرب مدرسة ثانوية عامة، تدرس باللغة العربية، حتى يتمكنوا من أداء الامتحانات بها، وذلك فى موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 15 يناير المقبل.