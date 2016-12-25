أخبار عاجلة

محلب: الإقبال على تقنين أراضي الدولة يؤكد قوة الوازع الوطني لدى الشعب -
بروتوكول بين "التنظيم والإدارة" والنيابة الإدارية لتنفيذ قانون الخدمة المدنية -
الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو -
رئيس هيئة النيابة الإدارية: رد 132 مليار جنيه من قضايا الفساد إلى خزانة الدولة -
"بقالي التموين" تعلن حل أزمة ماكينات صرف المقررات التموينية -
إنفوجراف- الطريقة الصحيحة لاستخدام "الهايلاتير" -
ماذا يحدث لك عند إضافة الملح للقهوة؟ -
القبض على مشتبه به على خلفية هجوم دورتموند -
بوتين: العلاقات الأمريكية الروسية تدهورت في ظل حكم ترامب -
بالصور.. تشييع جنازة رئيس مباحث الغنايم بأسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إنطلاق المرحلة الثانية لحملة المجلس القومى للمرأة طرق الأبواب بشمال سيناء

Google+ Print
إنطلاق المرحلة الثانية لحملة المجلس القومى للمرأة طرق الأبواب بشمال سيناء إنطلاق المرحلة الثانية لحملة المجلس القومى للمرأة طرق الأبواب بشمال سيناء

>شمال سيناء ـ محمد حسين

بدأت فى شمال سيناء اليوم المرحلة الثانية لحملة طرق الأبواب التى ينفذها فرع المجلس القومى للمرأه بشمال سيناء بالتوجه الى الأماكن التى لم تصل لها الحملة فى المرحله الأولى.

وأفاد بيان صادر عن فرع المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء اليوم ان فريق الحملة مكون من حسناء الشريف مقرره الفرع، والدكتوره سهام عزالدين عضو الأمانه العامه بالمجلس، واحسان داود غالى مقرر مناوب، وصفاء حبيب مدير عام العلاقات العامه بالمجلس، والرائدات الريفيات، وتوجهن لأحياء داخل مدينه العريش وهى حى ال الشوربجى والسلايمه وسد الوادىً وكرم ابو نجيله وابو صقل والسكاسكه والمحاسنه وكرم ابو نجيله، و مدينة الشيخ زويد .

وأشار البيان إلى أنه تم خلال الحملة الوقوف على كافه احتياجات المراه بالمحافظه فىً كافه المراكز وحث السيدات على المشاركه فى الانتخابات المحليه المقبله وارشادهن لكيفيه ترشيد الاستهلاك، وتعريف السيدات كيفيه مواجهه ارتفاع الاسعار وجشع التجار والوقوف على احتياجات السيدات على ارض لواقع والمساهمه حل المشاكل والتخفيف عن كاهل المراة المعيلة.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365