معد "الجزيرة" المقبوض عليه يرشد عن 5000 شريط للقناة زعمت تدميرها فى مصر

كتب محمود عبد الراضى

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية مع محمود حسين معد قناة الجزيرة الذى تم القبض عليه، أن المتهم أنشأ شركة للإنتاج الإعلامى باسم "فيديو مصر" تضم عدد ضخم من المراسلين الإخوان فى المحافظات، حيث كلفهم بتصوير فيديوهات تلقى الضوء على الجانب السلبى والمشاكل المفتعلة بمصر وإرسالها للدوحة.

وأضحت التحريات، أن المتهم أرشد عن مخزنا يحتوى على أكثر 5000 شريط لقناة الجزيرة تبين أنه الأرشيف الكامل للقناة فى مصر، والذى كانت القناة القطرية اختصمت مصر بسببه أمام المحاكم الدولية للمطالبة بتعويض 150 مليون جنيه كتعويض عن الشرائط التى زعمت القناة بأن مصر دمرتها.

يذكر أن المتهم متزوج من 3 سيدات بينهن مذيعة وسيدة عراقية ولديه 9 أولاد، وهو شريك الإخوانى المعروف عبد الفتاح فايد مدير مكتب الجزيرة السابق، فضلا عن عمله بقناة العالم الإيرانية وتواصله مع قيادات شيعية فى مصر.