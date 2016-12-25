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معد "الجزيرة" المقبوض عليه يرشد عن 5000 شريط للقناة زعمت تدميرها فى مصر

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معد "الجزيرة" المقبوض عليه يرشد عن 5000 شريط للقناة زعمت تدميرها فى مصر معد "الجزيرة" المقبوض عليه يرشد عن 5000 شريط للقناة زعمت تدميرها فى مصر

>كتب محمود عبد الراضى

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية مع محمود حسين معد قناة الجزيرة الذى تم القبض عليه، أن المتهم أنشأ شركة للإنتاج الإعلامى باسم " " تضم عدد ضخم من المراسلين الإخوان فى المحافظات، حيث كلفهم بتصوير فيديوهات تلقى الضوء على الجانب السلبى والمشاكل المفتعلة بمصر وإرسالها للدوحة.

وأضحت التحريات، أن المتهم أرشد عن مخزنا يحتوى على أكثر 5000 شريط لقناة الجزيرة تبين أنه الأرشيف الكامل للقناة فى مصر، والذى كانت القناة القطرية اختصمت مصر بسببه أمام المحاكم الدولية للمطالبة بتعويض 150 مليون جنيه كتعويض عن الشرائط التى زعمت القناة بأن مصر دمرتها.

يذكر أن المتهم متزوج من 3 سيدات بينهن مذيعة وسيدة عراقية ولديه 9 أولاد، وهو شريك الإخوانى المعروف عبد الفتاح فايد مدير مكتب الجزيرة السابق، فضلا عن عمله بقناة العالم الإيرانية وتواصله مع قيادات شيعية فى مصر.

 

 

 


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مصر 365

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