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النيابة تأمر بحبس معد قناة الجزيرة لاتهامه ببث وإشاعة أخبار كاذبة 15 يوما

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النيابة تأمر بحبس معد قناة الجزيرة لاتهامه ببث وإشاعة أخبار كاذبة 15 يوما النيابة تأمر بحبس معد قناة الجزيرة لاتهامه ببث وإشاعة أخبار كاذبة 15 يوما

>كتب محمود نصر

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بحبس محمود حسين جمعة "مدير المراسلين بالمقر الرئيسى لقناة الجزيرة بالدوحة" 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه، وبث وإشاعة أخبار وبيانات كاذبة، تستهدف إثارة الفتن والتحريض ضد مؤسسات الدولة وإشاعة حالة من الفوضى من خلال بث الأخبار الكاذبة وإعداد التقارير الإعلامية والمقالات والأفلام الوثائقية المفبركة .

 

وكانت وزارة الداخلية  أعلنت كواليس القبض على معد قناة الجزيرة، وأكدت أن معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطنى بإصدار مسئولى قناة الجزيرة القطرية تكليفات لبعض العناصر المتعاونة مع القناة داخل البلاد للاستمرار فى تنفيذ مخططها الإعلامى الهادف إلى إثارة الفتن والتحريض ضد مؤسسات الدولة وإشاعة حالة من الفوضى من خلال بث الأخبار الكاذبة وإعداد التقارير الإعلامية والمقالات والأفلام الوثائقية المفبركة .

 

وأشارت الوزارة فى بيان لها، إلى أنه تم تحديد أحد القائمين على ذلك التحرك ويُدعى محمود حسين جمعة (مدير المراسلين بالمقر الرئيسى لقناة الجزيرة بالدوحة)، وتبين اتخاذه من عدة مقرات إقامة له بمحافظة الجيزة، وكذا مقر إقامة شقيقته، وكراً لتنفيذ المخطط المشار إليه، وذلك لتفادى عمليات الرصد الأمنى فى ضوء عمل القناة بصورة غير شرعية بالبلاد، وعدم حصولها على التراخيص اللازمة، فضلاً عن احتفاظه بأرشيف للتقارير الإعلامية والمقالات والأفلام الوثائقية المفبركة بتلك المقار .


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