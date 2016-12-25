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باسم مرسى جاهز للقمة والمسكنات الحل الأخير

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باسم مرسى جاهز للقمة والمسكنات الحل الأخير باسم مرسى جاهز للقمة والمسكنات الحل الأخير

>كتب أحمد توفيق

أصبح مهاجم الزمالك باسم مرسى جاهزاً لقيادة الهجوم الأبيض فى مباراة القمة أمام الأهلى المقرر إقامتها يوم الخميس ضمن الأسبوع الـ 17 لمسابقة الدورى الممتاز.

باسم مرسى غاب عن الشرقية للإصابة

وغاب باسم مرسى عن مباراة الزمالك أمام الشرقية أمس، السبت، والتى حسمها الأبيض بهدفين نظيفين بسبب معاناته من الإصابة بشد خفيف فى العضلة الخلفية، ليتولى الزامبى مايوكا قيادة الهجوم الأبيض، لكنه خرج مصابا وشارك بدلا منه أحمد جعفر.

باسم مرسى عرض اللعب أمام الشرقية

وكان باسم مرسى قد عرض على الجهاز الفنى، بقيادة محمد حلمى، المشاركة فى مباراة الشرقية رغم الإصابة، خاصة أنه سبق ولعب بنفس الإصابة فى مباريات سابقة بعد حصوله على مسكنات، لكن الجهاز الفنى رفض مفضلاً استبعاده من القائمة النهائية، وتواجد 6 لاعبين فقط على دكة البدلاء، ليكون باسم مرسى جاهزا للتواجد فى قائمة مباراة القمة.

باسم مرسى قد يشارك بالمسكنات

وأكد مصدر بالزمالك، أنه فى حالة استمرار باسم مرسى من شكواه من الشعور بآلام فى العضلة الخلفية خلال تدريبات الزمالك قبل مباراة الأهلى سيشارك فى المباراة بعد الحصول على مسكنات، وهو أمر سبق حدوثه أكثر من مرة وليس له تأثير سلبى على اللاعب، لكنه سيكون الحل الأخير.


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