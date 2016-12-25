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التايكوندو يخطر الأوليمبية بالرئيس الجديد للاتحاد

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التايكوندو يخطر الأوليمبية بالرئيس الجديد للاتحاد التايكوندو يخطر الأوليمبية بالرئيس الجديد للاتحاد

>كتبت ياسمين يحيى

قرر اتحاد التايكوندو إخطار اللجنة الأوليمبية، بأنه تم اختيار محمد على أبو زيد، عضو مجلس إدارة الاتحاد، قائما بأعمال الرئيس، بعد قرار الاتحاد الدولى للعبة بإيقاف فرج العمرى رئيس الاتحاد المصرى.

 

وأكد أحمد سلطان عضو مجلس ادارة الاتحاد والمدير التنفيذى، أنه بعد اختيار أبو زيد للقيام بأعمال الرئيس خلفا لفرج العمرى، فسيتم مخاطبة اللجنة الأوليمبية وإخطارها بالقرار، حتى يتم اعتماد توقيعه، وباقى الإجراءات الإدارية.

 

يذكر أن اتحاد التايكوندو اختار محمد على أبو زيد عضو المجلس كقائم بأعمال رئيس الاتحاد بعد إيقاف فرج العمرى رئيس الاتحاد من جانب نظيره الدولى فى ظل تجميده لأحد الأعضاء ومخالفته اللوائح بإجراء تعديلات دون الرجوع إلى الاتحاد الدولى للعبة.


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