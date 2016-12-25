الأهلي يعسكر للزمالك غداً.. واختبار طبى لأحمد حجازى

كتب محمد عراقى

قرر الجهاز الفنى للأهلى بقيادة حسام البدرى إقامة معسكر مغلق للفريق الأحمر فى مدينة برج العرب بالإسكندرية بدءا من غد الاثنين، حال إقامة مواجهة الزمالك بالجولة الـ17 من بطولة الدورى العام على ملعب الجيش ببرج العرب.

فى الوقت الذى يخضع أحمد حجازى مدافع الفريق لاختبار طبى غدا لتحديد موقفه من اللحاق بمباراة القمة، حيث يواصل المدافع الدولى برنامجه التأهيلى فى مران الفريق اليوم الأحد للتخلص من الإصابة، حيث يعانى حجازى من شد فى العضلة الخلفية أبعدته عن المشاركة فى المباريات طوال الفترة الماضية.