أخبار عاجلة

ألف كرتونة دواجن و10 آلاف كيلو أرز بأسعار مخفضة في سوهاج -
الأخبار - رؤساء وأعضاء الهيئات الإعلامية يؤدون اليوم اليمين الدستورية أمام مجلس النواب -
محلب: الإقبال على تقنين أراضي الدولة يؤكد قوة الوازع الوطني لدى الشعب -
بروتوكول بين "التنظيم والإدارة" والنيابة الإدارية لتنفيذ قانون الخدمة المدنية -
الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو -
رئيس هيئة النيابة الإدارية: رد 132 مليار جنيه من قضايا الفساد إلى خزانة الدولة -
"بقالي التموين" تعلن حل أزمة ماكينات صرف المقررات التموينية -
إنفوجراف- الطريقة الصحيحة لاستخدام "الهايلاتير" -
ماذا يحدث لك عند إضافة الملح للقهوة؟ -
القبض على مشتبه به على خلفية هجوم دورتموند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

مصرع طفل بعد التعدي عليه جنسيا بحضانة في دار السلام

  • مصر
  • 161
Google+ Print
مصرع طفل بعد التعدي عليه جنسيا بحضانة في دار السلام مصرع طفل بعد التعدي عليه جنسيا بحضانة في دار السلام

لقي طفل مصرعه إثر التعدي عليه جنسيًّا ، وتناوله أقراص مخدرة بدار السلام، وتم تحرير المحضر اللازم وتباشر نيابة جنوب القاهرة التحقيقات .

وكان قسم شرطة دار السلام تلقى بلاغًا من أسرة المجنى عليه يتهم إدارة حضانة بالإهمال والتسبب في وفاة نجلهم "ص.م" 4 سنوات .

وأوضحت أسرة الطفل بأنه عاد إلى المنزل في حالة إعياء شديدة وسقط مغشيًا على وجه وبنقله إلى المستشفى تبين بأنه توفى، وباستكمال الفحص تبين بأنه تم الاعتداء الجنسي عليه ووجود آثار مواد مخدرة في جسده، مطالبين باتخاذ الإجراءات اللازمة وضبط مرتكبي الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - النائبة /أنيسة حسونة ... عمرنا ما شوفنا حوادث بهذه القسوة وهذا الفكر المريض

السفيرة عزيزة - النائبة /أنيسة حسونة ... عمرنا ما شوفنا حوادث بهذه القسوة وهذا الفكر المريض

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة