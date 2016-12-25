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نيابة القاهرة الجديدة تخلى سبيل زوج الراقصة دينا بعد تصالحه فى قضايا شيكات

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نيابة القاهرة الجديدة تخلى سبيل زوج الراقصة دينا بعد تصالحه فى قضايا شيكات نيابة القاهرة الجديدة تخلى سبيل زوج الراقصة دينا بعد تصالحه فى قضايا شيكات

>كتب محمد إبراهيم

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، بإخلاء سبيل رجل الأعمال "وائل أحمد" زوج الراقصة دينا من داخل قسم شرطة القاهرة الجديدة، بعد سداده قيمة المبالغ الصادر بحقها الحكم بالحبس.

وكان رجل الأعمال "وائل أحمد"  قد صدر ضده 40 حكما قضائيا بالسجن، بينهم 5 أحكام نهائية بالحبس واجبة التنفيذ، وتتعلق الأحكام النهائية بحصوله على مبالغ مالية كبيرة تحصل عليها أثناء دعوته للمواطنين بإنشاء تجمع سكنى حديث ولم يف بوعده.

كانت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، برئاسة اللواء طه بيومى، من ضبط رجل الأعمال "وائل أحمد فؤاد" 45 سنة، زوج الفنانة والراقصة دينا، لتهربه من تنفيذ أحكام.

البداية كانت بتمشيط رجال شرطة السياحة والآثار، للفنادق السياحية، تنفيذا لتوجيهات اللواء أشرف عز العرب مدير مباحث الإدارة، لضبط كافة أنواع وأشكال الجريمة، وضبط المحكوم عليهم والصادر ضدهم أحكام والهاربين داخل المنشآت السياحية.

وأثناء الفحص وردت معلومات بإقامة رجل الأعمال "وائل أحمد فؤاد" 45 سنة، صادر ضده أحكام بـ40 سنة سجن فى 40 جنحة معظمها إيصالات أمانة وشيك بدون رصيد، وتبين أن المتهم فى فندق وبصحبته الراقصة دينا، فتم القبض عليه.


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