المتحدث باسم حكومة بريطانيا: المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية

كتبت - مريم بدر الدين

أكد أدوين صامويل المتحدث باسم الحكومة البريطانية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ترحيب بريطانيا بالقرار 2334 الذي يؤكد على الموقف البريطاني الدائم بأن المستوطنات بالأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية حسب القانون الدولي.

وتابع صامويل عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" :"الحكومة البريطانية من أكبر الجهات المانحة لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينين UNRWAوبرنامج مساعدة المزارعين الفلسطينين على حماية محصول الزيتون".

و أضاف :"بريطانيا كدولة صديقة للفلسطينيين والإسرائيليين ترى أن ليس من مصلحتهما إستمرار المستوطنات والتي تجعل حل الدولتين حلا مستحيلا ".