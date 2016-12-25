انتبه.. لزوجة السائل المنوى تؤثر على الإنجاب

كتبت أمل علام

تسأل إحدى السيدات من فرنسا، وتقول "أنا متزوجة منذ حوالى سنتين وأحاول الإنجاب لكنى لم أوفق إلى الآن، لأن التحاليل كشفت أن زوجى لديه لزوجة عالية جدا فى السائل المنوى."

وأضافت "الغريب فى الأمر أن الطبيب لم يصف له أى دواء وقال إن هذا المرض ليس له دواء، ويمكن أن يزول فى أى وقت وأنا لم أستوعب هذه الفكرة فما تشخيص هذه الحالة وكيف يمكن علاجها لأننى أرغب فى الإنجاب؟

أجاب الدكتور طه عبد الناصر أستاذ أمراض الذكورة والتناسل بطب قصر العينى، أن اللزوجة العالية للسائل المنوى تعنى أنه لا يحدث سيولة كاملة بعد القذف، ويتم القذف فى صورة متجلطة، موضحا أن السيولة تحدث بفعل أنزيمات البروستاتا، وذلك بسبب إما ضعف فى وظيفة البروستاتا بسبب نقص هرمون الذكورة، أو وجود التهاب مزمن.

وأضاف الدكتور طه عبد الناصر يجب قياس الهرمونات أولا وعمل مزرعة لإفراز البروستاتا، موضحا أن العلاج يعتمد على علاج السبب إن وجد، أو معالجة السائل المنوى خارج الجسم معمليا، واستخدامه فى عملية التلقيح الصناعى للزوجة.

وأشار إلى أن هذه الحالات قد تكون موجودة فى الشخص، وتختفى وتظهر بعد فترة، مضيفا أن المشكلة الأساسية هى حدوث ضعف فى حركة الحيوانات المنوية، مما يؤثر فى نسبة حدوث الحمل، موضحا أنه يمكن أن يحدث الحمل ولكن بنسبة أقل من الطبيعى، ويمكن عرض المريض على اطباء متخصصين فى مجال الذكورة.