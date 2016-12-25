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صفحة «تامر حسنى» المطرب الأعلى متابعه على موقع «يوتيوب»

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صفحة «تامر حسنى» المطرب الأعلى متابعه على موقع «يوتيوب» صفحة «تامر حسنى» المطرب الأعلى متابعه على موقع «يوتيوب»

أحتل المطرب تامر حسنى، المرتبة الأولى، كصاحب أعلى نسبة من المشتركين على صفحته بموقع “يوتيوب”،حيث بلغ عددهم مليون و302ألف،و308 متابع.
> وجاء ،  باتلمركز الثانى ،ولديه مليون و150ألف و216 متابع ،تليه المطربة اللبنانية إليسا التى بلغ عدد مشتركى صفحتها المليون،و87ألف و420،ومن بعدها نانسى عجرم ولديها 831،و754مشترك، ثم ولديها 699،357متابع،بينما وصل عدد متابعى صفحة محمد حماقى إلى486,995.

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