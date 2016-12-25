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استدعاء ضابط وفرد شرطة من قوة الضبط للاستماع لأقوالهم حول واقعة «مكين»

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استدعاء ضابط وفرد شرطة من قوة الضبط للاستماع لأقوالهم حول واقعة «مكين» استدعاء ضابط وفرد شرطة من قوة الضبط للاستماع لأقوالهم حول واقعة «مكين»

مجدي مكين

أمرت نيابة غرب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار هيثم أبو ضيف، باستدعاء ضابط وفرد شرطة،من قوة الضبط للاستماع لأقوالهم حول واقعة قتل “مجدي مكين” داخل القسم.

وكشفت النيابة بإشراف المستشار عبد الرحمن شتله، المحامي العام الأول، أن الضابط وفرد الشرطة كانا بالقسم ليلة مقتل “مجدي مكين”.

وقال مأمور قسم شرطة الأميرية، خلال الاستماع لأقواله بقضية مقتل مجدي مكين، إنه لم يكن متواجدا بالقسم ليلة القبض عليه، لأنه يوم أجازته.

فيما أوضح رئيس مباحث القسم، أنه علم بتعرض مجدي مكين لوعكة صحية وتم نقله للمستشفى، نافيا معرفته بتعرضه للتعذيب.

وقرر قاضي المعارضات، أول أمس، تجديد حبس معاون مباحث الأميرية كريم مجدي و 3أمناء شرطة 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهم بقتل “مجدي مكين”.

وقررت النيابة إخلاء سبيل ٦ أمناء شرطة بكفالة ٣ آلاف لكل منهم.

ونسبت النيابة برئاسة المستشار هيثم أبو ضيف، رئيس النيابة، ٣ اتهامات للمتهمين وهي: تعذيب أفضى إلى الموت،، والتزوير في محضر الواقعة، والإضرار العمدي بجهة عملهم (وزارة الداخلية).

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