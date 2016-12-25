أخبار عاجلة

محلب: الإقبال على تقنين أراضي الدولة يؤكد قوة الوازع الوطني لدى الشعب -
بروتوكول بين "التنظيم والإدارة" والنيابة الإدارية لتنفيذ قانون الخدمة المدنية -
الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو -
رئيس هيئة النيابة الإدارية: رد 132 مليار جنيه من قضايا الفساد إلى خزانة الدولة -
"بقالي التموين" تعلن حل أزمة ماكينات صرف المقررات التموينية -
إنفوجراف- الطريقة الصحيحة لاستخدام "الهايلاتير" -
ماذا يحدث لك عند إضافة الملح للقهوة؟ -
القبض على مشتبه به على خلفية هجوم دورتموند -
بوتين: العلاقات الأمريكية الروسية تدهورت في ظل حكم ترامب -
بالصور.. تشييع جنازة رئيس مباحث الغنايم بأسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

كارمن سليمان في خطر.. فهل تتعلم درس صابر الرباعي؟

Google+ Print

الأحد 25-12-2016 16:04

أقدمت نجمة الموسم الأول لبرنامج أراب أيدول المصرية كارمن سليمان على مخاطرة كبرى، بعدما وقعت عقداً لاحياء ليلة رأس السنة بحفل ساهر بمدينة "رام الله " الفلسطينية، وهو ما يهددها بتهمة التطبيع التي لاحقت عدد كبير من النجوم آخرهم الفنان التونسي صابر الرباعي الذي تورط بالتقاط صورة مع ضابط اتصال تبين فيما بعد أنه يحمل الجنسية الصهيونية.

كارمن أكدت مشاركتها بالحفل بصورة واحدة تحمل تصميماً لتذكرة الدعوة نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستقرام، ولكنها لم تدرج الحفل المنتظر ضمن قائمة مناسباتها كما تفعل دوما بحسابها الموثق بموقع الفيس بوك، وقالت: "استنوني ليلة رأس السنة في رام الله - الماصيون - باديكو هاوس - قاعة الليدرز".

تهمة التطبيع جاهزة لو التقطت صورة واحدة لكارمن سليمان أثناء تخطيها المعابر الفلسطينية، فهل تتعلم الدرس من استاذها صابر الرباعي أم تقع بنفس الخطأ؟

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي