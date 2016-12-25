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نصائح أيتن عامر لكيد الحموات بدون خسارة الأزواج

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الأحد 25-12-2016 16:14

قدمت الفنانة أيتن عامر نصائح ذهبية لكل سيدة تريد أن تكيد حماتها دون أن تخسر زوجها، ضمن اسكتش كوميدي بعنوان "جحيم النفس" أذيع بالأمس ضمن فقرات الحلقة 12 من برنامج "snl بالعربي"، المذاع على قناة "cbc"، حيث تقمصت دور خبيرة متخصصة بالقهر النفسي.

أيتن تقمصت شخصية الدكتورة حكمت القاضي مؤلفة كتاب "يا بخت من بات ظالم والناس فاكراه مظلوم" وهي محللة نفسية متخصصة في علم النفس القهري. ووجهت من خلال البرامج التي حلت ضيفة عليه، مجموعة من النصائح منها أن الناس نوعان الأول سيء والثاني لم يثبت باليقين القاطع أنه أسوأ، ولهذا يجب التمسك بتدابير وحكم ذهبية منها القاعدة التي تقول "يا تكيدي يا تنكادي" والاختيار لكل سيدة، ليه أقتل واحدة لما ممكن اشلها؟ ليه أجيب لنفسي مصيبة لما ممكن أجيب لها سكتة قلبية؟

ورداً على سؤال حول كيفية قهر الحماوات قالت: "أوعي تثقي في ست زيك وتحكيلها على كل حاجة، حاولي توقعي بين جوزك وحماتك بس من غير ما تبيني، ليه تحرقي دمك لما ممكن تشلي اللي قدامك.. كل ما تحبي تضايقي واحدة قوليلها إنتي تخنتي كدة ليه".

أضافت: "أضربي ولاقي يعني شككي في نسبه من أمه وبعدها امدحي فيها، والعبي على منطقة الشك في حبها لأخوه أكثر منه، وشككي دوما في اصابتها بالالزهايمر، واتقني دور المسكينة دوما حتى لا تشك فيك".

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سيدتي