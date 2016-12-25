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لليلة.. أبلة فاهيتا تقدم حلقة خاصة مع حميد الشاعري بمناسبة الكريسماس

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لليلة.. أبلة فاهيتا تقدم حلقة خاصة مع حميد الشاعري بمناسبة الكريسماس لليلة.. أبلة فاهيتا تقدم حلقة خاصة مع حميد الشاعري بمناسبة الكريسماس

كتبت – إنجي لطفي

يحل الفنان حميد الشاعري ضيفًا اليوم على برنامج “أبلة فاهيتا” في موسمه الرابع على شاشة سي بي سي وذلك مساء اليوم الأحد في تمام الحادية عشر مساء.

 ويكشف حميد الشاعري خلال الحلقة،  عن أبرز أعماله الفنية التي قدمها في حوار ساخر مع الأبلة كما تستعرض “فاهيتا” في الحلقة أيضا أهم أحداث الفترة الماضية بطريقة ساخرة كما جرت العادة.

وخلال الحلقة يقدم حميد الشاعري عددا من أشهر أغنياته بمشاركة أبلة فاهيتا بطريقة ساخرة وأيضا يتحدث عن مشواره الفني والغنائي.

وفي الحلقات الماضية استضاف البرنامج الدكتور معتز بالله عبد الفتاح وكارمن سليمان وحسن الشافعي وخالد سليم.

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