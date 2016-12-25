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المطار يمنع نجل العامري فاروق من السفر لفرانكفورت بسبب التجنيد

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المطار يمنع نجل العامري فاروق من السفر لفرانكفورت بسبب التجنيد المطار يمنع نجل العامري فاروق من السفر لفرانكفورت بسبب التجنيد

منعت جوازات مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد نجل العامري فاروق وزير الرياضة الأسبق من السفر لفرانكفورت لعدم حصوله علي إذن الجيش .

صرحت مصادر أمنية بالمطار، انه أثناء إنهاء اجراءات سفر نجل العامري فاروق وزير الرياضة الأسبق هو وشقيقته إلى فرانكفورت، وبفحص بياناته وجواز سفره ، تبين أنه غير حاصل علي إذن من الجيش بالسفر إلي الخارج، وقامت سلطات الجوازات بإلغاء سفره وإبلاغه بضرورة الحصول علي الإذن للسماح له بالسفر، وتم إلغاء سفره، كما طلبت شقيقته الغاء سفرها هي الآخري وخروجا من المطار تحت الإشراف الأمني والجمركي وهو الإجراء المتبع .

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