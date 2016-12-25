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تاجيل دعوى إلغاء انتخابات الصحفيين لـ 26 مارس

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تاجيل دعوى إلغاء انتخابات الصحفيين لـ 26 مارس تاجيل دعوى إلغاء انتخابات الصحفيين لـ 26 مارس

أرشيفية

قررت محكمة القضاء الإدارى، تأجيل الدعوى المقامة من الصحفى هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، والتى يطالب من خلالها بوقف تنفيذ قرار لجنة انتخابات نقابة الصحفيين بإعادة فرز أوراق التصويت فى الانتخابات التى أجريت يوم 20 مارس الماضى، واعتباره فائزا بمقعد مجلس النقابة بدلا من الكاتب الصحفى حاتم زكريا عضو مجلس النقابة، لجلسة 26 مارس المقبل، للاطلاع .

وقالت إن انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الصحفيين أجريت فى 20 مارس الماضى، وعقب انتهاء عملية الفرز أعلنت اللجنة المنظمة للعملية الانتخابية أسماء الفائزين وعدد ما حصلوا عليه من أصوات، حيث تم فرز كافة لجان التصويت كل لجنة على حدة طبقا للإجراءات المتبعة فى عملية الفرز فى كافة الانتخابات سواء البرلمانية أو النقابية، وأعلنت اسم النقيب الفائز، وأعضاء مجلس النقابة وتضمنت النتيجة فوز الطاعن بمقعد المجلس بفارق صوتين عن منافسة حاتم زكريا على 752 صوتاً .

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