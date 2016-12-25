الخدمة الوطنية تطلق حملة «جسدك أمانة» خلال عام 2017

أطلقت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية صباح اليوم مبادرة وطنية تحت شعار "جسدك أمانة" تبدأ في يناير المقبل وتستمر خلال عام 2017.

وتسعى الحملة التي أعلن عنها اليوم خلال مؤتمر صحفي عقد بنادي ضباط القوات المسلحة بحضور اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية ومعالي شما المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب وعدد من مسئولي المؤسسات الراعية، تسعى إلى رفع مستوى الوعي والتثقيف الصحي وتشجيع أفراد المجتمع على تبني سلوكيات وأنماط الحياة الصحية، حيث تتطرق المبادرة لمختلف القضايا الصحية المختلفة خاصة الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وضغط الدم والسمنة والتدخين من خلال فعليات توعوية وتثقيفية عبر وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي بحيث يتم التركيز على قضية صحية معينة في كل شهر من عام 2017.

وكشفت الحملة التي يشارك فيها عدد كبير من المؤسسات الصحية والتعليمية والرياضية في الدولة عن تزايد معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة، وأنها تتسبب في 65% من مجموع الوفيات في الدولة بواقع 30% نسبة معدل الوفاة بأمراض القلب و23% بسبب الإصابات والحوادث و 13% بسبب أمراض السرطان و12% بسبب الأمراض المعدية و16% أمراض معدية أخرى و3% بسبب مرض السكري و3% بسبب أمراض الجهاز التنفسي.