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قطاع الأمن الاجتماعى بوزارة الداخلية يضبط 3901 قضية متنوعة خلال 10 أيام

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قطاع الأمن الاجتماعى بوزارة الداخلية يضبط 3901 قضية متنوعة خلال 10 أيام قطاع الأمن الاجتماعى بوزارة الداخلية يضبط 3901 قضية متنوعة خلال 10 أيام

>كتب محمود عبد الراضى

تمكن قطاع الأمن الاجتماعى "الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار"، بإشراف اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية للأمن الاجتماعى، من ضبط (3901 ) قضية متنوعة خلال 10 أيام، فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية .

وضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات (1580) قضية ما بين "الاتجار والتعاطى فى المواد المخدرة" بلغ عدد المتهمين فيها "1782" متهماً .

وشنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث وأقسامها الجغرافية عدة حملات لمواجهة كافة صور الخروج على القانون فى مجال عمل الإدارة الذى يستهدف حماية الطفولة والأمومة وتفعيل دور مؤسسات الرعاية الاجتماعية والتطبيق الحاسم لقانون الطفل ومكافحة الظواهر الإجرامية المتعلقة بالأطفال واستغلالهم وإفسادهم وضبط مرتكبيها وكذا مكافحة ظاهرة أطفال الشوارع، وأسفرت جهودها عن ضبط (2177) قضية متعلقة بالأحداث.

كما شنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار وأقسامها الجغرافية، عدة حملات لمواجهة كافة صور الخروج على القانون فى مجال عمل الإدارة الذى يستهدف تحقيق أعلى معدلات الأمن السياحى بالبلاد، وضبط الجريمة بشتى صورها، أسفرت جهودها عن ضبط ( 144) قضية متنوعة .

وأكدت وزارة الداخلية أنه جارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

 

 


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