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نائب لـ وزير التموين : مكافأة 10 آلاف جنيه لو تمكنت من شراء كيلو سكر

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نائب لـ وزير التموين : مكافأة 10 آلاف جنيه لو تمكنت من شراء كيلو سكر نائب لـ وزير التموين : مكافأة 10 آلاف جنيه لو تمكنت من شراء كيلو سكر

وصف محمد عمارة عضو مجلس النواب عن دائرة الدلنجات بمحافظة البحيرة، تصريحات جميع المسئولين بالحكومة وفى مقدمتهم اللواء محمد على مصيلحى وزير والتجارة الداخلية، بعدم وجود أزمة في سلعة السكر بأنها تصريحات لـ"الشو الإعلامي" ولا أساس لها من الصحة.

وقال "عمارة " في طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى وزير التموين والتجارة الداخلية إن هناك أزمة حادة في نقص سلعة السكر سواء الخاص بالبطاقات التموينية أو داخل السلاسل التجارية، مؤكدا أن هناك أزمة حادة في سلعة السكر بجميع محافظات ومدن وقرى .


وقال إن هذه فشلت في توفير السلع الأساسية والإستراتيجية للمواطنين خاصة السلع التموينية، مشيرا إلى أن الحكومة تتعلل بفشلها على الشماعة المسماة بالتجار الجشعين ومحتكرى السلع متسائلا: "هل عجزت الحكومة في مواجهة التجار الجشعين ومحتكرى السلع؟".

وقال عمارة إن الأمر يتطلب من الحكومة أن تصارح الشعب بجميع الحقائق حول أي أزمة تواجه الشعب سواء كانت متعلقة بالسلع التموينية وغيرها بدلا من خداع المواطنين والإدلاء بتصريحات كاذبة لا أساس لها على أرض الواقع .

وأضاف أنه قام بنفسه بالمرور على أغلب محال البقالة داخل دائرة الانتخابية مدينة ومركز الدلنجات بمحافظة البحيرة من أجل الحصول على كيلو سكر واحد وبأى سعر لكن باءت جميع محاولاته بالفشل .

وتساءل النائب قائلا: "هل أصدق نفسى أم أصدق الحكومة؟"، مطالبا وزير التموين والتجارة الداخلية بأن يتخفى ويقوم بنفسه بجولة للحصول على كيلو سكر واحد من داخل أي مدينة على مستوى الجمهورية، مؤكدا أنه لو نجح في الحصول على كيلو واحد وأهداه لى فإننى سوف أمنحه مكافأة قيمتها 10 آلاف جنيه، إضافة إلى سعر كيلو السكر الذي سيهديه لى .

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رئيس قسم الأخبار

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