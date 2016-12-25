القبض على مالك عقار أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل بالجمالية

كتب إبراهيم أحمد

تمكن رجال مباحث القاهرة، اليوم، الأحد، من القبض على مالك عقار بمنطقة الجمالية، لقيامه بالتنقيب عن الآثار داخل العقار، وتم ضبط بحوزته ادوات التنقيب، وتبين قيامه بعمل حفرة بعمق 15 مترا، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت مع تلقى وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الجمالية مفادها قيام أشخاص بالتنقيب عن الآثار باحدى العقارات بالمنطقة.

ومن خلال التحريات تبين صحة المعلومات، وباستهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم وتبين أنهما كلا من "محمود س ع" 48 سنة، عامل، ومالك العقار محل الواقعة، و"أحمد خ ع" 24 سنة، عامل، أثناء قيامهما بأعمال الحفر داخل العقار.

كما تم ضبط بحوزتهما أدوات تنقيب عبارة عن "فأس حديدية، كوريك، ماتور مياه، سلك كهربائى، جردل، 3 قطمة حديد سلم خشبة "وعثر بداخل العقار علي حفرة بعمق 15 مترا × قطر 4 أمتار، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.