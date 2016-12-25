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تجديد حبس أمين شرطة لاتهامه بقتل شخص خلال مطاردة تاجر مخدرات بمنشأة ناصر

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تجديد حبس أمين شرطة لاتهامه بقتل شخص خلال مطاردة تاجر مخدرات بمنشأة ناصر تجديد حبس أمين شرطة لاتهامه بقتل شخص خلال مطاردة تاجر مخدرات بمنشأة ناصر

>كتب ــ أحمد إسماعيل

جدد القاضى الجزئى بمحكمة جنوب القاهرة، حبس أمين شرطة من قوة قسم منشأة ناصر 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى واقعة إطلاق النار على  شخص، خلال مطاردة الشرطة لأحد تجار المخدرات.

 

قررت نيابة غرب القاهرة الكلية برئاسة المستشار هيثم أبو ضيف، رئيس النيابة، وإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة، المحامى العام للنيابات، فى وقت سابق، حبس أمين شرطة من قوة قيم منشأة ناصر 4 أيام على ذمة التحقيقات  فى واقعة إطلاق النار على  شخص خلال مطاردة الشرطة لأحد تجار المخدرات، ووجهت النيابة له تهمة القتل العمد، كما أمرت النيابة بتفريغ الفيديوهات المقدمة من الأهالى حول الواقعة، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الحادث.

 

كانت نيابة منشأة ناصر الجزئية قررت فى وقت سابق تشريح جثة شخص لقى مصرعه أثناء مطاردة قوات الأمن له فى منطقة منشأة ناصر، لبيان سبب الوفاة، وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثمان، وأمرت النيابة بالتحفظ على السلاح الميرى المستخدم فى الواقعة.

 

يذكر أن الحملة الأمنية اشتبهت فى تاجر مخدرات يقود سيارة حال تفقدها الحالة الأمنية بالمنطقة، وعندما حاول أمين الشرطة استيقافه لم ينصاع للأمر،  فأطلق أمين الشرطة النار عليه، فأصاب آخر كان بجواره ولفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة.

 

استقبل مستشفى الزيتون جثة المجنى عليه "عمرو طلال" مصابا بطلق نارى أودى بحياته، وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على أمين شرطة بقسم شرطة منشأة ناصر، بتهمة قتل مواطن، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

 

 


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