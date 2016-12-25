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حذف الذين تجاوز راتبهم عن 1500 جنيهاً من البطاقة التموينية

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حذف الذين تجاوز راتبهم عن 1500 جنيهاً من البطاقة التموينية حذف الذين تجاوز راتبهم عن 1500 جنيهاً من البطاقة التموينية

في الآونة الأخيرة انتشرت الكثير من الأقاويل عن البطاقات التموينية، والمستحقين والغير مستحقين وأكد وزير والتجارة الداخلية اللواء محمد على مصيلحي، أن أي مواطن صاحب بطاقة تموينية ولديه هذه الحالات فسيتم إلغاء من عليها .

هي كالتالي:

  • المتوفين .
  • المسافرين للخارج عن مدة 6 أشهر وما يزيد .
  • المكررين على أكثر من بطاقة تموينية .

وعلى كل مواطن أن يتوجه إلى مكتب التموين فوراً التابع له، ويقوم بالإبلاغ عن تلك الحالات السابقة لأنهم غير مستحقين الدعم على البطاقة التموينية، وذلك بدءً من 1/12/2016 وحتى 28/2/2017 لمدة 3 شهور .

حيث تم إعفائهم من فروق جميع السلع التموينية، والتي حصلوا عليها بدون وجه حق وأن هناك من يحتاج إليها، وأوضح وزير التموين بأن الوزارة تتعاون مع وزارة التخطيط والتضامن الاجتماعي وأنهم يعكفون الآن على وضع قاعدة بيانات جديدة للمواطنين والتي فيها كافة المعلومات التي تخص المواطن المصري الذي يستحق من حيث الراتب والممتلكات .

وقد نفى وزير التموين قرار حذف أي مواطن يتجاوز راتبه 1500 جنيه،  من المواطنين الحاليين وإنما سوف يتم تطبيقه على المواطنين الجدد، حيث لا يتم استخراج أي بطاقة تموينية لهم لأنهم من غير مستحقي الدعم .

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رئيس قسم الأخبار

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