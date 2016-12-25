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«الداخلية» تكشف كواليس القبض على معد قناة الجزيرة

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وزارة الداخلية - أرشيفية

وزارة الداخلية – أرشيفية

كشفت وزارة الداخلية، كواليس القبض على معد قناة الجزيرة، وأكدت أن معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطنى بإصدار مسئولى قناة الجزيرة القطرية تكليفات لبعض العناصر المتعاونة مع القناة داخل البلاد للاستمرار فى تنفيذ مخططها الإعلامى الهادف إلى إثارة الفتن والتحريض ضد مؤسسات الدولة وإشاعة حالة من الفوضى من خلال بث الأخبار الكاذبة وإعداد التقارير الإعلامية والمقالات والأفلام الوثائقية المفبركة .

وأشارت الوزارة فى بيان لها، إلى أنه تم تحديد أحد القائمين على ذلك التحرك ويُدعى محمود حسين جمعة (مدير المراسلين بالمقر الرئيسى لقناة الجزيرة بالدوحة)، وتبين اتخاذه من عدة مقرات إقامة له بمحافظة الجيزة، وكذا مقر إقامة شقيقته، وكراً لتنفيذ المخطط المشار إليه، وذلك لتفادى عمليات الرصد الأمنى فى ضوء عمل القناة بصورة غير شرعية بالبلاد، وعدم حصولها على التراخيص اللازمة، فضلاً عن احتفاظه بأرشيف للتقارير الإعلامية والمقالات والأفلام الوثائقية المفبركة بتلك المقار .

وأضافت المعلومات بقيام المتهم بعقد عدة لقاءات مع مسئولى القناة، تلقى خلالها تكليفات باختيار عدد من العاملين فى مجال الصحافة والإعلام لإعداد تقارير تتضمن مواد إعلامية مفبركة ضد الدولة ومؤسساتها وإرسالها عبر المعلومات الدولية (الإنترنت)، ليتم عرضها على تلك القناة مقابل مبالغ مالية كبيرة .

واستهدف مخطط قناة الجزيرة الذى اضطلع المتهم بتنفيذه، إثارة الجماهير ودفعهم لتعطيل مؤسسات الدولة عن القيام بأعمالها، وتضخيم المشكلات الفئوية وتنظيم حملات إعلامية ضد الدولة من خلال عدد من اللجان الإلكترونية والإعلامية التابعة لقناة الجزيرة .

وتم استئذان نيابة أمن الدولة العليا، وضبطه وآلاف من شرائط الفيديو وأعداد كبيرة من معدات التصوير وأجهزة الإضاءة والمونتاج ووحدات الذاكرة الخارجية والأسطوانات المدمجة التى يستخدمها فى تحركاته المؤثمة قانوناً، وتم عرض المعد المتهم والمضبوطات على النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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