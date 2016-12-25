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اتحاد الكرة ينعى مدير العلاقات الحكومية بالجبلاية

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اتحاد الكرة ينعى مدير العلاقات الحكومية بالجبلاية اتحاد الكرة ينعى مدير العلاقات الحكومية بالجبلاية

>كتب محمد مراد

توفى خالد رشاد، مسئول العلاقات العامة الحكومية باتحاد الكرة، صباح اليوم الأحد، عن عمر ناهز 46 عاماً، بعد إصابته بفيروس مفاجئ أدى إلى توقف أجهزة الجسم أثناء تواجده بمطار القاهرة لاستقبال بعثة منتخب الكرة الشاطئية.

 

ويتقدم المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة والعميد دكتور ثروت سويلم المدير التنفيذى ومديرو الإدارات ورؤساء اللجان والعاملون بالاتحاد بخالص العزاء لأسرة الفقيد الراحل، آملين من المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

 

وتشيع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد أبو بكر الصديق بمساكن الشيراتون.


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