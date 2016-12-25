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ارتفاع جنوني جديد في اسعار الاجهزة الكهربائية

  • مصر
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ارتفاع جنوني جديد في اسعار الاجهزة الكهربائية ارتفاع جنوني جديد في اسعار الاجهزة الكهربائية

صرح الاستاذ هانى متولى رئيس شبعة تجار الادوات الكهربائية بالغرفة التجارية ان زيادة الامريكى مقابل الجنية المصرى الى 20 جنية سوف يؤدى الى حدوث زيادة كبيرة فى سعر الاجهزة الكهربائية بنسبة 50% مقارنة بالاسعار السابقة .

واضاف الاستاذ هانى متولى ان الزيادة التصاعدية فى سعر الدولار الامريكى سوف يؤدى ذلك الى زيادة اكثر فى الاجهزة الكهربائية وقد تصل هذة الزيادة فى الشهر القادم الى 65% مقارنة بالاسعار السابقة .

واضاف هانى متولى ان سعر الغسالات على سبيل المثال سوف يكون اقل سعر لها 5000 جنية مصرى وايضا سوف يكون اقل سعر للثلاجات الى 9000  جنية مصرى واقل سعر للبوتجازات الى 3500 جنية مصرى .

وقال الاستاذ هانى متولى ان العديد من التجار فى الاسواق قد تعمدوا اخفاء العديد من الاجهزة الكهربائية الى ان يرتفع سعر الدولار الامريكى فى الاسواق ومن ثم يطرحونها فى الاسواق من الجديد لبيعها بسعر اعلى واضاف ان الاسواق المصرية فى الوقت الحالى تعانى من حالة كبيرة من الركود لم يشهدها السوق المصرى من قبل .

واشار الاستاذ هانى متولى الى ضرورة منح الدولة قروض للشباب من اجل شراء الاجهزة الكهربائية من ثم تسديد هذة القروض على 4 سنوات بفائدة 5% على سبيل المثال .

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رئيس قسم الأخبار

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