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سلطات مطار القاهرة : منع "تامر حسني" من السفر إلى تركيا

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سلطات مطار القاهرة : منع "تامر حسني" من السفر إلى تركيا سلطات مطار القاهرة : منع "تامر حسني" من السفر إلى تركيا

فوجىء الفنان والمطرب المصري الشهير تامر حسني صباح اليوم الأحد الموافق 25/12/2016 بقيام سلطات مطار القاهرة الدولي بمنعه من السفر إلى تركيا حيث كان متوجها إلى مدينة اسطنبول في جولة سياحية وعملية ، وأشارت بعض المصادر إلى أن السبب الرئيسي وراء منع سلطات المطار للفنان تامر حسني من السفر هو عدم إمتلاكه التصريحات اللازمه لسفره إلى اسطنبول .

وأشارت المصادر إلى ان سلطات المطار وأفراد الأمن طلبوا من الفنان تصريح أمني من مصلحة الجوازات والهجرة الكائنة داخل مجمع التحرير بالقاهرة ، هو مالم يكن يمتلكه الفنان المصري ، وذلك رغم حصوله على تأشيرة السفر والأوراق الشخصية اللازمة للخروج من والسفر إلى أي دولة أخرى .

يأتي هذا في ظل قرار سيادي صدر من رئيس الجمهورية بمنع سفر أي مواطن مصري إلى دولة تركيا دون الحصول على تصريح امني ، وذلك لمن تتراوح أعمارهم ما بين ال 18 و 40 عاما ، وهو ما تم تطبيقه على تامر حسني أثناء مروره من مطار القاهرة  اليوم .

وأضافت المصادر إلى أنه تم إلغاء سفر تامر حسني لحين حصوله على التصريح الأمني اللازم ، والذي من المنتظر أن يقوم بالحصول عليها خلال الساعات القليلة المقبلة ، وذلك ليتمكن من السفر إلى اسطنبول مساء اليوم الأحد .

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رئيس قسم الأخبار

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