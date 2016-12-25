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طلاب الثانوية"التجريبية"بالشرقية يتظاهرون اعتراضاً على "تعريب" الإمتحانات

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طلاب الثانوية"التجريبية"بالشرقية يتظاهرون اعتراضاً على "تعريب" الإمتحانات طلاب الثانوية"التجريبية"بالشرقية يتظاهرون اعتراضاً على "تعريب" الإمتحانات

>الشرقية - إيمان مهنى

تظاهر العشرات من طلاب الثانوية العامة للغات بمدارس محافظة الشرقية، أمام مبني الديوان العام، اعتراضاً على قرار الدكتور الهلالي الشربيني وزير التعليم، الخاص بادئهم الامتحانات بلغة الدراسة."الإنجليزية" 

وتجمع الطلاب وحملوا لافتات مدون عليها شعارات " احنا الطلبة المظلومين.. ولا لالغاء تعريب الإمتحانات".

كما ردد الطلاب هتافات" ياوزير العشوائية .. و مستقبلنا مش هيضيع "، وغيرها من الهتافات

وقال الطلاب المتظاهرون لـ"اليوم السابع" إن القرار تسبب في أزمة نفسية وارتباك ، إذ إنهم  قطعوا مدة طويلة تجاوزت 4 أشهر فى الدروس  الخصوصي، فى عدد من المواد باللغة العربية.

وأضافوا، أن الوزارة تتفنن فى إشاعة البلبلة والقلق بين الطلاب، لافتين إلى أنهم يدرسون مادتي الكيمياء والفيزياء باللغة العربية، مؤكدين أنه من غير المقبول بعد انتهاء فصل دراسي كامل نعود لنقطة الصفر.

كان الدكتور الهلالي الشربيني وزير التعليم أصدر قراراً بتفعيل المادة 15 من القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014، بشأن المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات، والخاصة بامتحان الطلاب الذين يدرسون بلغة أجنبية بنفس لغة الدراسة.

 

 

 

 

 

 

 

 


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