ضبط 1.5 طن رنجه وملح طعام غير صالح ومواد بترولية فى حملة بالغربية

الغربية اسلام الخياط

تمكنت الأجهزه الأمنية بمديرية أمن الغربية من ضبط كميات من الرنجة وملح الطعام وكميات من المواد البترولية المدعمة وكميات من الطحينة وزيت الطعام غير الصالح.

كان اللواء حسام خليفه مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد أحمد الخواجه مدير مباحث التموين بضبط " م ال " 49 عام، صاحب مصنع رنجه بمركز المحلة مقيم بذات الناحيه وبحوزته 300 صندوق رنجه زنه الصندوق 5 كيلو جرام غير صالحه للاستخدام فى المحضر 69648 جنح مركز المحلة .

كما تم ضبط " ع م م " 33 عام، صاحب مطعم بندر بسيون مقيم بذات الناحيه وبحوزته 625 كيلو جرام ملح طعام غير صالح للاستهلاك فى المحضر 21642 جنح مركز بسيون، وضبط " ف ع م " 47 عام، صاحب محل بقاله مركز طنطا مقيم بذات الناحيه وبحوزته 275 كيلوجرام طحينه بدون بيانات وغير صالحه للاستهلاك و54 كيلو جرام زيت طعام بدون بيانات وغير صالح للاستهلاك.