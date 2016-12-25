ضبط 1.5 طن رنجه وملح طعام غير صالح ومواد بترولية فى حملة بالغربية

> الغربية اسلام الخياط
تمكنت الأجهزه الأمنية بمديرية أمن الغربية من ضبط كميات من الرنجة وملح الطعام وكميات من المواد البترولية المدعمة وكميات من الطحينة وزيت الطعام غير الصالح.
كان اللواء حسام خليفه مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد أحمد الخواجه مدير مباحث التموين بضبط " م ال " 49 عام، صاحب مصنع رنجه بمركز المحلة مقيم بذات الناحيه وبحوزته 300 صندوق رنجه زنه الصندوق 5 كيلو جرام غير صالحه للاستخدام فى المحضر 69648 جنح مركز المحلة .
كما تم ضبط " ع م م " 33 عام، صاحب مطعم بندر بسيون مقيم بذات الناحيه وبحوزته 625 كيلو جرام ملح طعام غير صالح للاستهلاك فى المحضر 21642 جنح مركز بسيون، وضبط " ف ع م " 47 عام، صاحب محل بقاله مركز طنطا مقيم بذات الناحيه وبحوزته 275 كيلوجرام طحينه بدون بيانات وغير صالحه للاستهلاك و54 كيلو جرام زيت طعام بدون بيانات وغير صالح للاستهلاك.
والقى القبض على "م ع س " 26 عام، صاحب مصنع جبنه رومى مقيم بقريه خباطه بمركز قطور، وبحوزته 80 برميل مش جبنه زنه البرميل 150 كيلو جرام غير مدون عليها اى بيانات، و2500 لترسولار مدعم من قبل الدوله فى المحضر 32689 جنح مركز قطور،
وضبط " م إ " 45 عام، صاحب مستودع حديد تسليح قسم زفتى مقيم بندر زفتى وبحوزته 5طن حديد تسليح بدون فواتير تدل على مصدره فى المحضر 10426 جنح قسم زفتى.
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