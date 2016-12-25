أخبار عاجلة

محلب: الإقبال على تقنين أراضي الدولة يؤكد قوة الوازع الوطني لدى الشعب -
بروتوكول بين "التنظيم والإدارة" والنيابة الإدارية لتنفيذ قانون الخدمة المدنية -
الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو -
رئيس هيئة النيابة الإدارية: رد 132 مليار جنيه من قضايا الفساد إلى خزانة الدولة -
"بقالي التموين" تعلن حل أزمة ماكينات صرف المقررات التموينية -
إنفوجراف- الطريقة الصحيحة لاستخدام "الهايلاتير" -
ماذا يحدث لك عند إضافة الملح للقهوة؟ -
القبض على مشتبه به على خلفية هجوم دورتموند -
بوتين: العلاقات الأمريكية الروسية تدهورت في ظل حكم ترامب -
بالصور.. تشييع جنازة رئيس مباحث الغنايم بأسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

ندوة لتوعية سكان محمية الزرانيق من خطورة أمراض الطيور المهاجرة

Google+ Print
ندوة لتوعية سكان محمية الزرانيق من خطورة أمراض الطيور المهاجرة ندوة لتوعية سكان محمية الزرانيق من خطورة أمراض الطيور المهاجرة

>شمال سيناء ـ محمد حسين

 

نظمت مديرية الطب البيطرى بشمال سيناء، اليوم الأحد، ندوة ارشادية لسكان مناطق محمية الزرانيق، عن خطورة الأمراض التى تحملها الطيور المهاجرة، وكيفية اكتشافها والوقاية منها.

 

وقال الدكتور محمد الشريف مدير مديرية الطب البيطرى بشمال سيناء، إن الندوة نظمت  بتعاون مشترك بين مديرية الطب البيطرى وإدارة محمية الزرانيق وجمعية اصدقاء محمية الزرانيق.

 

وقدم المحاضرون من أطباء الطب البيطرى، محاضرات توعية لسكان القرى والتجمعات السكانية الواقع فى نطاقها المحمية والقرى المجاروة لها، حول كيفية اكتشاف أمراض الطيور التى تخالط الطيور المهاجرة، وتتعرض إلى انتقال العدوى منها، إلى جانب أهمية اكتشاف المرض والطرق العاجلة للتدخل أوتنبيه الجهات البيطرية المختصة.

 

وأشار مدير مديرية الطب البيطرى بشمال سيناء، إلى أن الندوة تأتى فى اطار استكمال خطة الأكتشاف والوقاية من مرض الأنفلونزا الأوروبية التى يخشى انتقالها من أوروربا للأراضى المصرية بواسطة الطيور المهاجرة، التى تعتبر محمية الزرانيق على ساحل  شمال سيناء إحدى اهم محطاتها اثناء هجرتها من أوروبا فى طريقها لإفريقيا.

 

 وقال الشريف، إنه تم تنفيذ بروتوكول التعاون بين الطب البيطرى ووزارة البيئة، للكشف والتصدى لنقل مرض الأنفلونزا الأوروبية.

 

وفى هذا السياق سبق وقامت لجنتين بيطريتين من مديرية الطب البيطرى بإجراء مسح بيطرى لمناطق محمية الزرانيق غرب مدينة العريش، وتضمنت مراحل المسح أخذ عينات من طيور منزلية تقع فى نطاق المحمية والمناطق المجاورة، وطيور تختلط بطيور مهاجرة، وطيور مهاجرة ومستوطنة فى المحمية.

 

 وأظهرت نتائج الفحص للعيانات أن جميعها سلبية، وأنه لا يوجد أثر للمرض فى هذه المناطق.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365