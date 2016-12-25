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الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة .. وأمطار على السواحل الشمالية

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الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة .. وأمطار على السواحل الشمالية الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة .. وأمطار على السواحل الشمالية

>كتب محمد محسوب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة ، غدا الاثنين ، على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والطقس شتوى مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد وتنشط الرياح الشمالية الغربية على السواحل الشمالية وعلى البحرين الأحمر والأبيض المتوسط ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

 

وبالنسبة لحالة البحرين الأبيض المتوسط والأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيهما ما بين مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :

 

الصغرى      العظمى     

القاهرة 10   16  

الإسكندرية 10     17  

مطروح 8    15  

بورسعيد 9   18  

دمياط 9     17  

بلطيم 10    17  

الإسماعيلية 7 17  

السويس 7   17  

العريش 8    17  

نخل 3 14  

طابا 5       15  

الطور 12    19  

مرسى علم 13     19  

الغردقة 12  20  

شرم الشيخ 13     21  

رفح 6 17  

كاترين صفر 14  

سيوة 6      18  

المنيا 5       16  

الفيوم 6     16  

رأس سدر 11      17  

أبوسمبل 9    20  

وسط الدلتا 9       16  

أسيوط 4    16  

سوهاج 5    17  

الأقصر 9    18  

أسوان 9     20  

شلاتين 18  22  

حلايب 17  20  

الوادى الجديد 8    18  

قنا 10       18  

نويبع 11    20  

السلوم 9    16  

 


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