مركز أسيوط يعلن عن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2016/2017

أسيوط ضحا صالح

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط، عن تنفيذ الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالى 2016/2017 والأنشطة والمشروعات التى يتم تنفيذها بقطاعات التنمية المحلية المدرجة بالخطة والتى تصل إجمالى اعتمادها إلى أكثر من 10 مليون و752 ألف جنيه.

وقال أيمن محروس رئيس مركز ومدينة أسيوط، إنه تم تنفيذ عدد من المشروعات والأنشطة بالخطة الاستثمارية خلال الـ6 أشهر الماضية وجارى تنفيذ باقى المشروعات المدرجة بالخطة خلال الفترة القادمة من العام المالى الحالى مشيراً إلى تشديد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط على تنفيذ الخطة التى تم اعتمادها فى توقيتاتها المحددة وتحقيق نسب عالية من التنفيذ منوهاً أن هذه الاعتمادات جاءت لتنفيذ عدد من المشروعات الخاصة بأعمال التطوير والإحلال والتجديد لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمركز والقرى التابعة له.

وأوضح رئيس مركز ومدينة أسيوط أنه تم الانتهاء من توريد لمبات موفرة ومحول كهرباء بتكلفة تصل إلى 2 مليون و50 ألف جنيه، ورصف طرق "شطب على ترعة نجع حمادى، وبنى غالب بداية من محطة وقود الوطنية بإسكندرية التحرير، شارع المعهد الدينى الأزهرى للفتيات ومدخل مسرع بطول 700م وعرض 6 متر بقرية بنى حسين"، بتكلفة تصل إلى 2 مليون و350 ألف جنيه فضلاً عن توريد قلاب من 10: 12طن بـ700ألف جنيه.

وأضاف محروس أنه جارى توريد وتركيب 22 عمود بقرية المطيعة بتكلفة تصل إلى 87 ألف جنيه، وإنارة طريق نجع حمادى بالمطيعة مركز أبوتيج بـ 900 ألف جنيه، وتحويل كابل جهد متوسط إلى كابل أرضى 200م بقرية ريفا بـ119 ألف جنيه فضلاً عن رصف واستكمال "طريق ترعة نجع حمادى من مزلقان الشيخ مبارك بالمطيعة حتى نهاية 4كم، وطريق ترعة نجع حمادى من نزلة باقور وحتى مزلقان الشيخ مبارك 2كم، وطريق الجمعية الزراعية حتى مساكن نجع سبع" بإجمالى تكلفة تصل إلى 3 مليون جنيه.

وأشار رئيس المركز إلى العمل على الانتهاء من إنشاء وحدة إطفاء المطيعة قبل نهاية العام الحالى بتكلفة تصل إلى 300 ألف جنيه بالإضافة إلى إنشاء ملحق لجراج الوحدة المحلية للمطيعة بـ 200 ألف جنيه وإحلال وتجديد مجمع الخدمات 3طوابق بمساحة 160متر بقرية درنكة التابعة بتكلفة تصل إلى 400 ألف جنيه وإحلال وتجديد سور الوحدة المحلية القديم بنجع سبع بتكلفة 200 ألف جنيه مضيفاً أنه جارى شراء جرار زراعى مجهز بمقطورة قص نخيل وأدوات ومعدات نظافة و15 فرشة هيدروليكى و 7 مكنسة هيدروليك لبنى حسين والمطيعة ومنقباد فضلاً عن شراء أشجار فيكس بتكلفة تصل إلى 446 ألف جنيه موضحاً أنه جارى إنشاء وتطوير مدخل طريق "مسرع ـ جحدم" ببنى حسين، ومدخل قرية ريفا، ومدخل قرية بنى غالب، والزاويا، ومدخل أبوزيد قرية العيسوية نجع سبع، وإنشاء حواجز خرسانية على جانبى طريق "أسيوط - شطب" على ترعة نجع حمادى لمسافة 500 متر بتكلفة 418 ألف جنيه.