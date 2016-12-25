الأمطار تغرق منازل الدخيلة والحماية المدنية تنهى الأزمة

الإسكندرية - هناء أبو العز

أغرقت مياه الأمطار عددًا من منازل منطقة الدخيلة غرب الإسكندرية، بسبب انسداد مطابق الصرف الصحى، وتم التعامل مع الموقف وحل الأزمة.

كان مأمور قسم شرطة الدخيلة تلقى بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بتجمع مياه الأمطار بشارع مسجد الصالحين – منطقة الدخيلة الجبل دائرة القسم، وانتقل قيادات المديرية ومأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها، و بالفحص تبين تجمع مياه الأمطار بالشارع المشار إليه وتسربها بمداخل عدد من العقارات نتيجة انسداد مطابق الصرف الصحي بالشارع " دون حدوث إصابات أو تلفيات ".

تم إخطار عمليات المحافظة وهيئة الصرف الصحي وتم الإصلاح وتسليك المطابق بمعرفة عمال الهيئة وجاري رفع المياه المتراكمة.