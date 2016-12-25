أخبار عاجلة

محلب: الإقبال على تقنين أراضي الدولة يؤكد قوة الوازع الوطني لدى الشعب -
بروتوكول بين "التنظيم والإدارة" والنيابة الإدارية لتنفيذ قانون الخدمة المدنية -
الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو -
رئيس هيئة النيابة الإدارية: رد 132 مليار جنيه من قضايا الفساد إلى خزانة الدولة -
"بقالي التموين" تعلن حل أزمة ماكينات صرف المقررات التموينية -
إنفوجراف- الطريقة الصحيحة لاستخدام "الهايلاتير" -
ماذا يحدث لك عند إضافة الملح للقهوة؟ -
القبض على مشتبه به على خلفية هجوم دورتموند -
بوتين: العلاقات الأمريكية الروسية تدهورت في ظل حكم ترامب -
بالصور.. تشييع جنازة رئيس مباحث الغنايم بأسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

الأمطار تغرق منازل الدخيلة والحماية المدنية تنهى الأزمة

Google+ Print
الأمطار تغرق منازل الدخيلة والحماية المدنية تنهى الأزمة الأمطار تغرق منازل الدخيلة والحماية المدنية تنهى الأزمة

>الإسكندرية - هناء أبو العز

أغرقت مياه الأمطار عددًا من منازل منطقة الدخيلة غرب الإسكندرية، بسبب انسداد مطابق الصرف الصحى، وتم التعامل مع الموقف وحل الأزمة.

كان  مأمور قسم شرطة الدخيلة تلقى بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بتجمع مياه الأمطار بشارع مسجد الصالحين – منطقة الدخيلة الجبل دائرة القسم، وانتقل قيادات المديرية ومأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها، و بالفحص تبين تجمع مياه الأمطار بالشارع المشار إليه وتسربها بمداخل عدد من العقارات نتيجة انسداد مطابق الصرف الصحي بالشارع " دون حدوث إصابات أو تلفيات ".

تم إخطار عمليات المحافظة وهيئة الصرف الصحي وتم الإصلاح وتسليك المطابق بمعرفة عمال الهيئة وجاري رفع المياه المتراكمة.

 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365