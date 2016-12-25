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السعودية تحذر الكويت من هجمات إرهابية بعد سرقة 13 سيارة دبلوماسية باليمن

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السعودية تحذر الكويت من هجمات إرهابية بعد سرقة 13 سيارة دبلوماسية باليمن السعودية تحذر الكويت من هجمات إرهابية بعد سرقة 13 سيارة دبلوماسية باليمن

>كتب: هانى محمد

أكدت مصادر أمنية أن المباحث الجنائية العربية والدولية، "الإنتربول"، عممت مواصفات 13 سيارة تعود ملكيتها للقنصلية فى اليمن تمت سرقتها تحسبا لأى عمليات إجرامية أو إرهابية يقودها السارقون فى دول الخليج العربى أو الدول العربية الشقيقة.
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وأوضحت المصادر، حسب ما نشرتها جريدة "الشاهد" الكويتية، أنه تم تعميم وإدراج السيارات المذكورة ضمن المركبات المطلوبة بقاعدة نظام الإنتربول فى الكويت بعد ورود رسالة من إنتربول الرياض بمواصفات المركبات وألوانها وأرقامها وأنواعها، مضيفا أن السيارات المسروقة تم فقدانها بسبب الوضع المتدهور فى اليمن حيث حرص السارقون على سرقة المركبات ذات الدفع الرباعى ما قد يساهم فى تنفيذ جريمة منظمة قد تكون محلية أو دولية.
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وأضافت المصادر، أنه تم تعميم المواصفات وتحذير دول الخليج العربى والدول العربية والأجنبية عامة تحسبا لأى طارئ قد يساهم فى زعزعة العلاقات بين الدول من منظمات إرهابية بسبب استغلال هذه المركبات.

 

وعلى إثره تم تزويد الجهات المعنية والمختصة الأمنية بما فيها الجمارك بأخذ الحيطة والحذر والتدقيق على كل ما يثير الشبهات والشكوك فى المنافذ البحرية والبرية وعدم اعتماد الأرقام فى التدقيق بل التأكد من أرقام المحركات والمواصفات الخاصة.

 


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