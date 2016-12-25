لحظة بلحظة.. تحطم طائرة عسكرية روسية وعلى متنها 93 شخصا فوق البحر الأسود

يقدم "اليوم السابع" تغطية مكثفة على مدار الساعة لحادث تحطم طائرة عسكرية روسية وعلى متنها 93 شخصا فوق البحر الأسود.

وقالت وزارة الدفاع الروسية فى آخر تحديث لعدد الركاب الذين كانوا على متن الطائرة المنكوبة إنهم 93 شخصا وأضافت الوزارة أن الطائرة اختفت من على شاشات الرادار بعد دقيقتين من إقلاعها. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الأحد العثور فى مياه البحر الأسود على أجزاء من حطام طائرة ركاب من طراز "تو-154" تابعة لها كانت فى طريقها إلى سوريا. وأفاد مكتب الإعلام التابع لوزارة الدفاع بالعثور على أجزاء من هيكل الطائرة المنكوبة على عمق 50-70 مترا على بعد 1.5 كم عن سواحل منتجع سوتشى.

يذكر أن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، كان قد اعلن فى مؤتمر صحفى، أن الطائرة اختفت من الرادارات فى حوالى الساعة 05:40 (02:40 بتوقيت جرينيتش)، بعد 20 دقيقة على إقلاعها من مطار سوتشي-أدلر، مضيفا أن الطائرة تقل 83 راكبا و8 من أفراد الطاقم.

واستطردت الوزارة، أن عملية البحث عن الطائرة لا تزال مستمرة بمشاركة جميع فرق الإنقاذ المتواجدة فى المنطقة.

فى غضون ذلك، نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن مصدر رسمى قوله أن الطائرة تحطمت على الأرجح فى جبال بإقليم كراسنودار.