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3 ملايين درهم قيمة أكبر غرامة في تاريخ قوانين الإمارات وسببها!

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3 ملايين درهم قيمة أكبر غرامة في تاريخ قوانين الإمارات وسببها! 3 ملايين درهم قيمة أكبر غرامة في تاريخ قوانين الإمارات وسببها!

سجل قانون تقنية المعلومات الجديد أعلى قيمة لغرامة مالية تفرض كعقوبة على ارتكاب جريمة في تاريخ قوانين دولة الإمارات ووصلت إلى 3 ملايين درهم.

وجاءت تلك العقوبة في المادة 10 من قانون تقنية المعلومات والتي تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف ولا تتجاوز 3 ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدخل عمداً ودون تصريح برنامج معلوماتي إلى الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني أو احدى وسائل تقنية المعلومات وأدى ذلك إلى ايقافها عن العمل أو تعطيلها أو تدمير أو مسح أو حذف أو اتلاف أو تغيير البرنامج أو النظام أو الموقع الالكتروني أو البيانات أو المعلومات".
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