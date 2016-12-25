محكمة النقض تتلقى طعنا لإلغاء حكم سجن المتهمين بـ"خلية الزيتون الإرهابية"

كتب أحمد متولى

تلقت محكمة النقض، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، طعنا قدمته هيئة الدفاع عن أعضاء خلية الزيتون الإرهابية، للمطالبة بإلغاء أحكام جنايات القاهرة الصادرة ضدهم بالسجن المؤبد والمشدد، لإدانتهم باستهداف الأقباط وممتلكاتهم.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، فى أكتوبر الماضى، بمعاقبة متهم هارب لم يشمله النقض بالإعدام شنقا، والسجن المؤبد لـ8 متهمين، والسجن المشدد 15 عاما لـ11 متهما.

ويواجه المتهمون ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واعتناق أفكارا متطرفة تقوم على استحلال دماء وأموال أبناء الطائفة المسيحية، وتكدير الأمن العام، وتهديد السلم الاجتماعى، وإثارة الفتنة، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين.

وذكرت التحقيقات، أن المتهمين أسسوا الخلية الإرهابية لاستهداف الأقباط والسائحين الأجانب فى مصر، ورصد خطوط البترول، وتحركات السفن فى قناة السويس، للاعتداء عليها، وصناعة دوائر كهربائية لاستخدامها فى أعمال عنف داخل البلاد، وقتل 4 أقباط والشروع فى قتل 2 آخرين داخل محل بيع مصوغات ذهبية بحى الزيتون.