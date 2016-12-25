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بالفيديو.. طرح أول برومو لأحدث أفلام المخرج ريدلى سكوت«Alien: Covenant»

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بالفيديو.. طرح أول برومو لأحدث أفلام المخرج ريدلى سكوت«Alien: Covenant» بالفيديو.. طرح أول برومو لأحدث أفلام المخرج ريدلى سكوت«Alien: Covenant»

طرحت شركة “تونتى سينشرى”أول برومو دعائى لأحدث أفلام المخرج ريدلى سكوت “ALIEN COVENANT”،المقرر عرضه فى مايو 2017.
> الفيلم سيناريووحوار جاك بيجلين ومايكل جرين،بطولة مايكل فاسبيندر ،كاترين وترستون ،ناعومى ريبك ،جاى بيرس،كالى هرنانديز،ألكسندر إنجلاند،إيمى سيميتز،كارمين أجوجو،بيلى كرودب ،ودميان بيشير.
> وتدور احداث الفيلم حول إكتشاف طاقم السفينه الفضائيه العهد لكوكب جديد ،أعتقدوه مهجورا ،قبل أن يفاجأوا بأنه مسكون من كأئن وحيد غامض ومرعب.

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