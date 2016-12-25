طرحت شركة “تونتى سينشرى”أول برومو دعائى لأحدث أفلام المخرج ريدلى سكوت “ALIEN COVENANT”،المقرر عرضه فى مايو 2017.
> الفيلم سيناريووحوار جاك بيجلين ومايكل جرين،بطولة مايكل فاسبيندر ،كاترين وترستون ،ناعومى ريبك ،جاى بيرس،كالى هرنانديز،ألكسندر إنجلاند،إيمى سيميتز،كارمين أجوجو،بيلى كرودب ،ودميان بيشير.
> وتدور احداث الفيلم حول إكتشاف طاقم السفينه الفضائيه العهد لكوكب جديد ،أعتقدوه مهجورا ،قبل أن يفاجأوا بأنه مسكون من كأئن وحيد غامض ومرعب.
بالفيديو.. طرح أول برومو لأحدث أفلام المخرج ريدلى سكوت«Alien: Covenant»
طرحت شركة “تونتى سينشرى”أول برومو دعائى لأحدث أفلام المخرج ريدلى سكوت “ALIEN COVENANT”،المقرر عرضه فى مايو 2017.