أخبار عاجلة

محلب: الإقبال على تقنين أراضي الدولة يؤكد قوة الوازع الوطني لدى الشعب -
بروتوكول بين "التنظيم والإدارة" والنيابة الإدارية لتنفيذ قانون الخدمة المدنية -
الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو -
رئيس هيئة النيابة الإدارية: رد 132 مليار جنيه من قضايا الفساد إلى خزانة الدولة -
"بقالي التموين" تعلن حل أزمة ماكينات صرف المقررات التموينية -
إنفوجراف- الطريقة الصحيحة لاستخدام "الهايلاتير" -
ماذا يحدث لك عند إضافة الملح للقهوة؟ -
القبض على مشتبه به على خلفية هجوم دورتموند -
بوتين: العلاقات الأمريكية الروسية تدهورت في ظل حكم ترامب -
بالصور.. تشييع جنازة رئيس مباحث الغنايم بأسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصرع إمام مسجد سقط من أعلى سطح منزله بالبحيرة

Google+ Print
مصرع إمام مسجد سقط من أعلى سطح منزله بالبحيرة مصرع إمام مسجد سقط من أعلى سطح منزله بالبحيرة

>البحيرة جمال أبو الفضل - ناصر جودة

 

استقبل مستشفى إيتاى البارود العام بالبحيرة، اليوم سعد محمد محمد البرلسى، إمام وخطيب مسجد، ومقيم قرية السوالم "جثه هامدة"، إثر إصابته بكسر بعظام الجمجمة، إدعاء سقوط من أعلى سطح المنزل. 

 

تم إخطار اللواء علاء الدين شوقى مدير أمن البحيرة، بالواقعة وبالفحص وسؤال شقيقه " سعيد محمد " ، مدرس ومقيم بذات الناحية، قرر أنه أثناء تواجد شقيقه أعلى سطح المنزل لتعديل طبق الدش إنزلقت قدماه وسقط أرضاً، ما أدى لوفاته ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك . 

 

ورد تقرير مفتش الصحة، يفيد أن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة، أدى إلى نزيف بالمخ وكسر بالكوع الأيمن، نتيجة سقوطه من أعلى، والإصطدام بجسم صلب ولاتوجد شبهه جنائية فى الوفاة .

 

و تحرر المحضر 16263/2016 إدارى المركز وجارى العرض على النيابة العامة . 

 

 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365