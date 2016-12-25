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روسيا تستبعد سقوط الطائرة «تو- 154» بعمل إرهابي

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روسيا تستبعد سقوط الطائرة «تو- 154» بعمل إرهابي روسيا تستبعد سقوط الطائرة «تو- 154» بعمل إرهابي

استبعد رئيس لجنة الدفاع بمجلس الاتحاد للبرلمان الروسي فيكتور أوزيروف اليوم الأحد أن يكون السبب وراء تحطم الطائرة من طراز “تو- 154” التابعة لوزارة الدفاع الروسية عملا إرهابيا.

وذكر أوزيروف اليوم الأحد إن السبب ربما يكون خللا فنيا أو خطأ في الطيران. وأوضح أوزيروف “أستبعد رواية الهجوم تماما, فطائرة الدفاع الروسية كانت في المجال الجوي لروسيا الاتحادية, وهناك لا يمكن وقوع هذا الخطأ”.

وأضاف “هناك احتمالان لما حدث: إما أن يكون عطل فني في الطائرة أو خطأ في الطيران”.

وأشار أوزيروف، إلى أن “الطائرة بعد إقلاعها يجب أن تنعطف ناحية البحر, وأنه ربما لم تخرج على المسار الصحيح”.

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