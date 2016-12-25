لحظة بلحظة.. تحطم طائرة عسكرية روسية وعلى متنها 91 شخصا فوق البحر الأسود

يقدم "اليوم السابع" تغطية مكثفة على مدار الساعة لحادث تحطم طائرة عسكرية روسية وعلى متنها 91 شخصا فوق البحر الأسود.

ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية أن طائرة وزارة الدفاع الروسية التى اختفت من الرادارات تحطمت فى جبال إقليم كراسنودار على الأرجح.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية الأحد بفقدان طائرة ركاب من طراز "تو-154" تقل 91 شخصا، بعد دقائق من إقلاعها من مطار أدلر جنوب روسيا.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أثناء مؤتمر صحفى، أن الطائرة اختفت من الرادارات فى حوالى الساعة 05:40 (02:40 بتوقيت جرينيتش)، بعد 20 دقيقة على إقلاعها من مطار سوتشي-أدلر، مضيفا أن الطائرة تقل 83 راكبا و8 من أفراد الطاقم.

واستطردت الوزارة، أن عملية البحث عن الطائرة لا تزال مستمرة بمشاركة جميع فرق الإنقاذ المتواجدة فى المنطقة.

فى غضون ذلك، نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن مصدر رسمى قوله أن الطائرة تحطمت على الأرجح فى جبال بإقليم كراسنودار.