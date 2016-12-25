بدء اولي جلسات استئناف نقيب الصحفين

بدأت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، الاحد، نظر اولى جلسات استئناف نقيب الصحفيين وعضوى المجلس على حكم حبسهم فى تهمة إيواء مطلوبين.

وكانت قد أسدلت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار محمد أبو العطا رئيس المحكمة وحضور كلاً من طارق رفيق ومحمد صقر ممثلى النيابة العامة الستار على أولى جولات محاكمة نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوى مجلس النقابة خالد البلشى وجمال عبد الرحيم، فى اتهامهم بإيواء مطلوبين أمنياً، بعدما قضت بالحبس عامين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهما ، وهى القضية تم تداول جلساتها على مدار 10 جلسات خلال 5 أشهر.

كانت نيابة وسط القاهرة أحالت يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم، السكرتير العام للنقابة، وخالد البلشى، وكيل النقابة، إلى المحاكمة