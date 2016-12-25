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٣١ ديسمبر.. الحكم في استئناف وقف تنفيذ بطلان اتفاقية تيران وصنافير

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٣١ ديسمبر.. الحكم في استئناف وقف تنفيذ بطلان اتفاقية تيران وصنافير ٣١ ديسمبر.. الحكم في استئناف وقف تنفيذ بطلان اتفاقية تيران وصنافير

مجلس الدولة (أرشيفية)

حجزت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، اليوم الأحد، نظر الاستئناف على حكم محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين والسعودية،لجلسة 31 ديسمبر للنطق بالحكم

كانت محكمة الأمور المستعجلة، قضت فى 29 سبتمبر الماضى، بقبول استشكالين أقامهما المواطن “خيرى عبد الفتاح”، والمحامى “أشرف فرحات”، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ما يترتب عليه وقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى.

وأصدرت محكمة القضاء الإدارى – فى يونيو الماضى – حكمًا غير نهائيًا ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة – وهى الجهة الممثلة للحكومة – طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.

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