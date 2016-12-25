سيارات لنقل رؤساء لجان وملاحظى الامتحانات للمناطق النائية ببورسعيد

بورسعيد – محمد فرج

أكد الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، أنه تم تجهيز سيارات لنقل رؤساء اللجان والملاحظين، المكلفين بمراقبة الطلاب خلال امتحانات الفصل الدراسى الأول بالمناطق النائية، لقرى سهل الطينة وجزر بحرالبقر، وقرى الجرابعة والمناصرة والديبة غرب بورسعيد .

وقال نبوى باهى لـ "اليوم السابع"، إن المحافظ اللواء عادل الغضبان، صدق على صرف أوراق طباعة الامتحانات بالمديرية والإدارات التعليمية لحين ورود موافقة وزارة المالية .

وأضاف، أنه تم توقيع برتوكول أمنى مع اللواء زكى صلاح مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد، لتأمين المطبعة السرية، ولجان الامتحانات لتوفير الوقت والجهد للطلاب، وتهيئة المناخ الأمنى اثناء وبعد تأدية الامتحانات.

وفى سياق متصل أكد نبوى، على صدور تعليمات مشددة للموجهين العموم والأوائل لمراعاة موصفات ورقة الإمتحانات، على أن تكون خالية من أية اتجاهات سياسية أو دينية، ومراجعتها فنيا لما هو وارد فى محتوى كل مادة دراسية .

ومن جهة أخرى أكد نبوى، أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية لمواجهة لأزمات التى قد تطرأ وإيجاد الحلول العاجلة، من خلال الخطط البديلة التى وضعت للحد من أية مشكلة تتزامن مع تأدية الإمتحانات حفاظا على المنظومة التعليمية .