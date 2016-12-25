مدير أمن أسوان: تركيب كاميرات مراقبة على سيارات النجدة قريبًا

أسوان - عبد الله صلاح

أكد اللواء مجدى موسى، مدير أمن أسوان، أنه سيتم قريبا تركيب كاميرات مراقبة مثبتة على عربات النجدة لتوثيق الوقائع بالصوت والصورة وخاصة أن الإعتمادات المالية لتنفيذ ذلك تم توفيرها ويتبقى الإتفاق على الناحية الفنية للتشغيل.

وأضاف موسى، فى تصريحات على هامش مشاركته فى الدورة التدريبية للضباط الجدد، أنه جارى تقسيم مدينة أسوان إلى 5 قطاعات لتطبيق المنظومة.

وفى سياق متصل، أشار مدير الأمن إلى أنه فيما يتعلق بزيارة الأفواج السياحية لمدينة أبو سمبل السياحية، تم تنفيذ فكرة إلغاء التفويج بالنظام النمطى القديم، وأصبح الآن ينفذ بإستخدام الطرق التكنولوجية الحديثة فى التأمين وبشكل كامل وإحترافى، لافتاً إلى أنه فى نفس الوقت يتم التواصل مع الأجهزة الأمنية بشكل مستمر.