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نقيب الصحفيين يصل محكمة جنوب القاهرة

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نقيب الصحفيين يصل محكمة جنوب القاهرة نقيب الصحفيين يصل محكمة جنوب القاهرة

يحيى قلاش – أرشيفية

وصل نقيب الصحفيين يحيي قلاش، وعضو المجلس، خالد البلشي، إلى محكمة جنوب القاهرة، لحضور أولى جلسات الاستئناف على حبسهم عامين بتهمة “إيواء مطلوبيا أمنيا”.

وشهدت المحكمة إجراءات أمنية مشددة بإشراف العميد محمد الصغير، رئيس حرس المحكمة، ودفعت قوات الأمن بتشكيل من الأمن المركزي، وتشديد التفتيش للمترددين على مجمع محاكم بينهم.

وقضت محكمة جنح قصر النيل في ١٩ نوفمبر الماضي، بمعاقبة نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وجمال عبد الرحيم وخالد البلشي، عضوي المجلس بالحبس عامين وكفالة 10 آلاف جنيه، لاتهامهم بإيواء “مطلوبين أمنيًا” داخل مبنى النقابة.

وكانت نيابة وسط القاهرة، أحالت في 30 مايو الماضي، نقيب الصحفيين يحيي قلاش، وعضوي المجلس خالد البلشي، وجمال عبد الرحيم إلى محكمة الجنح بتهمة “إيواء مطلوبين أمنيا” وهما الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا.

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